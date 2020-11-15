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نقل محمد صلاح إلى أحد المستشفيات بالجونة

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صلاح
 
الأحد، 15-11-2020 07:42 م محمد فضل
توجه النجم محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، إلى الجونة لاستكمال فترة العزل التى يخضع لها النجم المصرى بعد إصابته بفيروس كورونا.
وفضل محمد صلاح بناء على التشاور مع الجهاز الطبى المعالج له استكمال فترة العزل بمدينة الجونة ومغادرة فندق الاقامة الذى تم حجزه به بعد اصابته بفيروس كورونا .
وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن محمد صلاح حصل على كافة الموافقات الطبية المتعلقة بانتقاله الى الجونة لاستكمال برنامجه العلاجى مؤكدا أنه سيتم اجراء المسحات خلال الايام القليلة القادمة بأحد المستشفيات بالجونة للاطمئنان على تطورات الحالة.
وكان الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، قال إن البشرية طبيعتها ضد القيود، مشيرًا إلى أنه تلقى مكالمة من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، من أجل رعاية للاعب الدولي محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، مؤكدا أن اللجنة قامت بتقييم الحالة وكان يعاني من بعض الآلام في الجسم، ولكن حالته الصحية مستقرة، وسيجرى مسحة نهاية الأسبوع.
وتابع حسني، في تصريحات تليفزيونية نتعامل مع الحالة المصابة للاعب، وأجرينا الحزمة العاجلة وذهبنا مستشفى دار الشفاء، قائلا:" عملنا الإشعة المقطعية وكانت سلمية وكان هناك نقص بسيط في كرات الدم البيضاء".
وأكمل رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، بعدها في صرف العلاج الخاص ببروتوكول فيروس كورونا، ووضعنا العلاج الذى نثق فيه وأرسلنا تقرير لنادى ليفربول وحالة اللاعب جيدة للغاية وهو فى منتنهى التعاون.
وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إلى أن اللجنة شرحت للاعب حالته الصحية، واللاعب لن يسافر إلى الخارج وفي اليوم الخامس بداية من بداية العلاجي سيجري مسحة طبية أخري".
 

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