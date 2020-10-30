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شفاء كريستيانو رونالدو من فيروس كورونا

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فيروس
 
الجمعة، 30-10-2020 09:16 م أحمد سالم
أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الجمعة، الموافق 30 أكتوبر 2020، عن شفاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقال نادي يوفنتوس في بيان نشره عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يُعلن نادي يوفنتوس عن تعافي كريستيانو رونالدو من عدوى فيروس كورونا بعد أن خضع لمسحة، والتي جاءت سلبية لينتهي بذلك فترة العزل والتي استمرت 19 يومًا».

وكان رونالدو قد شكك في الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا عقب هزيمة يوفنتوس أمام برشلونة في دوري أوروبا، وكتب عبر حسابه في إنستجرام: أشعر بأنني بخير وبصحة جيدة، ونتيجة PCR مجرد هراء»، وذلك بسبب عدم شعوره بأي أعراض للفيروس رغم إثبات التحاليل التي خضع لها إصابته بـ«كوفيد-19»
 

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