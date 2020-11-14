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صدمة قوية.. ليفربول يتخلى عن محمد صلاح بعد إصابته بكورونا

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صدمة قوية.. ليفربول يتخلى عن محمد صلاح بعد إصابته بكورونا

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صلاح
 
السبت، 14-11-2020 03:21 م المصريون

صدمة قوية لم يتلقاها فقط النجم الدولي محمد صلاح ولكن كل المصريين، بسبب عدم مساندة ناديه ليفربول الإنجليزي له عقب إعلان إصابته بفيروس كورونا.
وأعلن الاتحاد المصري، أمس، الجمعة، إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا، خلال تواجده في معسكر المنتخب الوطني.
وتعد إصابة صلاح ضربة قوية للنادي الإنجليزي، في الظروف التي يعاني منها، حيث يعاني الريدز من إصابات كثيرة، كما أن " مو" هداف الفريق الأول في مسابقة الدوري الإنجليزي، وغيابه سيؤثر على مستوى الهجوم.
لكن الغريب في الأمر هو عدم إصدار ليفربول أي تعليق حتى الآن بشأن إصابة محمد صلاح، سواء بشكل رسمي أو من خلال تصريحات رسمية، ولم يوجه أي رسالة دعم للنجم المصري على موقعه الرسمي أو حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي، رغم أن النادي دائما ما يدعم أي لاعب يتعرض لإصابة حتى ولو كانت بسيطة.
وأشارت تقارير خلال الساعات الماضية أن إدارة نادي ليفربول تشعر بغضب شديد من محمد صلاح بسبب عدم التزامه بالإجرءات الاحترازية خلال حفل زفاف شقيقه الذي أقيم الأسبوع الماضي بأحد فنادق مدينة الإسماعيلية، فهل يكون هذا سبب غضب مسؤولى الريدز من محمد صلاح ورفضهم لتوجيه أي رسالة دعم للفرعون.
 

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