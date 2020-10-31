السبت 31 أكتوبر 2020
توقيت مصر 17:53 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

«النفط مقابل الإعمار».. تفاصيل الاتفاق المصري العراقي

عاجل.. حبس حمو بيكا عامين

الأهلي يعلن عن الصفقة الرابعة ويضم هذا اللاعب

شاهد.. تفاجئ زوجها بأغرب هدية في عيد ميلاده

السعودية تعلن مدة إقامة المعتمرين من خارج البلاد

صدمة.. اغتصاب جماعي لمُسنة عمرها 90 عامًا

«أردوغان» يشكر إسرائيل ويتجاهل مصر

مفاجأة.. "ماكرون" يتراجع: لم أدعم الرسوم المسيئة

إيران تعلن عن تعاون مشترك مع السعودية في الخليج

خطفوا جثة شيخ متوفى بكورونا.. جنازة حاشدة تهدد بكارثة فى إسرائيل

ADS
 

مفاجأة.. الأهلي يعلن عن الصفقة الرابعة ويضم هذا اللاعب

الأهلي-شعار
الأهلي
 
السبت، 31-10-2020 04:14 م محمد فضل

أنهي أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي كافة الإجراءات الخاصة بضم أحمد رمضان بيكهام مدافع وادي دجلة .
وتكلفت الصفقة 15 مليون جنيه بجانب لاعب إعارة يتولي مسئولي وادي دجلة إقناعه بالإنتقال إليهم، حسب صدى البلد.
وكان الأهلي قد وافق علي رحيل بيكهام لوادي دجلة ضمن صفقة إنتقال محمد محمود قبل عام ونصف عيل أن يكون للقلعة الحمراء أولوية الشراء .
ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش مساء اليوم في المرحلة الاخيرة من منافسات مسابقة الدوري.
وحسم الأهلي 4 صفقات للموسم الجديد حتي الأن هم بدر بانون لاعب الرجاء المغربي وطاهر محمد طاهر من المقاولون وأحمد حمدي عبدالقادر لاعب براج التشيكي بجانب أحمد رمضان بيكهام.
 

إقرأ ايضا

received_658329928205443

"صلاح" يقود تشكيل ليفربول أمام وست هام

received_676063779691447

التشكيل المتوقع للأهلى أمام طلائع الجيش

received_359433085385544

أسوان يبرم أول صفقات الموسم الجديد

أخبار متعلقة

ارشيف

"دجلة" يصدم الأهلى قبل التتويج بالدورى

محمد الشناوي

مدرب حراس مرمى الأهلي يكشف مفاجأة مدوية عن إصابة الشناوي

فايلر

فايلر يكشف مفاجأة عن تدريبه لنادي بيراميدز

أبو تريكة

نكتة أبو تريكة تثير غضب جماهير الزمالك .. ونجم الأبيض يرد عليه بتعليق ساخر

الخطيب

لاعب جديد من الأهلي يوقع لـ بيراميدز .. والإدارة تكتشف ملعوبه لـ الرحيل

الأهلي

الأهلي يفوز علي المقاولون بهدف نظيف في اول لقاء لـ موسيماني