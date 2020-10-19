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نجم سموحة يتلقى عرض احتراف بالدوري الإسباني

كرة قدم
كرة
 
الإثنين، 19-10-2020 07:59 م أحمد سالم
تلقى محمد حليمو، لاعب نادي سموحة عرضًا احترافيًا من أحد أندية الدوري الإسباني للحصول على خدماته خلال الفترة القادمة.

ودخل مسئولو الفريق الإسباني في مفاوضات جادة مع مسئولي سموحة من أجل الحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات القادمة.

ورحب المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة بانتقال لاعب الفريق عقب تقديم العرض المناسب لقيمة اللاعب من أجل الموافقة على رحيله.

وينتظر فرج عامر رأي محمد حليمو في العرض المقدم له إضافة إلى موافقة أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، على رحيل اللاعب.
 

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