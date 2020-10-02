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أول اجتماع لموسيماني في الأهلي بحضور الخطيب

محمود الخطيب
الخطيب
 
الجمعة، 02-10-2020 05:26 م أحمد سالم
حرص محمود الخطيب رئيس الأهلي علي حضور جلسة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم  بيتسو موسيماني الأولى مع لاعبيه داخل غرف خلع الملابس.

وحرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة علي عقد جلسة مع المدير الفني للفريق الأول الجديد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني فور وصوله الي غرفة ملابس القلعة الحمراء باستاد مختار التتش.

وشرح عبدالحفيظ لموسيماني الية العمل وموقف فريق الكرة ومبارياته المقبلة.

كما قام عبدالحفيظ بتعريف المدير الفني الجديد علي سامي قمصان المدرب المساعد وكذلك مدرب الحراس الإيطالي ميشيل يانكون.

وقام موسيماني بجولة داخل غرف ملابس الفريق الأول حيث شرح له مترجمه عمرو محب كل الأمور.

ووصل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي وصل إلى مقر النادي بالجزيرة ‏منذ قليل؛ استعدادًا لبدء مهمته بشكل رسمي وقيادة المران الجماعي للفريق الذي ينطلق في الخامسة مساء ‏اليوم على ملعب التتش.
 

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