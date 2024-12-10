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مدير الكرة بنادي المنصورة يكشف عن عقوبة أحمد شاهين

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الثلاثاء، 10-12-2024 10:29 ص

 

أكد شريف أبوالعزم مدير الكرة بنادي المنصورة، أن موقف أحمد شاهين لاعب الفريق مع علاء نوح المدير الفني، أمر غريب للغاية، مقدمًا الاعتذار لجماهير النادي عن تلك الواقعة على الموقف السيئ، خصوصا في ظل الضغوط النفسية منذ بداية الموسم.

 

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "ما يحدث في المنصورة من بداية الموسم سوء توفيق يلازم الفريق بشكل غريب، والفريق يحقق نتائج غير جيدة في ظل سوء التوفيق داخل الملعب، وشكل الفريق تغير مع علاء نوح، وأصبح هناك انضباط فني وتكتيكي وإداري".

 

وأضاف: "بدأنا نجني ثمار العمل الفني من جانب علاء نوح في لقاء بلدية المحلة رغم سوء التوفيق الذي يلازمنا، ولعبنا اليوم أمام المقاولون العرب وهي مواجهة صعبة، وكل المؤشرات تؤكد أنه الفريق الأبرز للصعود للممتاز".

 

وأكمل: "كان هناك مشادة بسيطة بين أحمد شاهين وثنائي آخر في المنصورة وقمنا بتوقيع عقوبة مالية قدرها 5 ألاف جنيه على كل لاعب، بسبب المشادة التي حدثت بينهم في المران، واليوم بدأنا المباراة بخطأ مبكر من الحكم واستقبلنا هدف مبكر، وظروفنا لا تتحمل تلك الأخطاء التحكيمية واستقبلنا هدف في أول 50 ثانية، وحاولنا التعادل واضعنا ثلاث أهداف مؤكدة".

 

وزاد: "أحمد شاهين شارك في الشوط الثاني، وطالبه بالضغط بقوة، ورد اللاعب بأنه ينفذ التعليمات، ولكن علاء نوح قال له أنه لم ينفذ تعليماته، لذلك قرر استبداله سريعًا وخروجه من الملعب، وبالطبع أي لاعب يتعرض للموقف كان سيحزن، وهو من أبناء النادي وعنده غيرة كبيرة على المنصورة".

 

وأوضح: "قمنا برفع مذكرة لمجلس الإدارة وسيخضع للتحقيق، ومن ثم سيتم اصدار قرار بمعاقبة أحمد شاهين، ومنذ لحظة خروجه قمت بالإمساك به والحديث معه، وطالبته بالسكوت وتقبل القرار، وحزنت لما فعله بعدما قام بالجري نحو الدكة والتشاجر مع علاء نوح المدير الفني".

 

وأكد: "لا يوجد تبرير للخطأ مطلقا، كرامة المدير الفني من كرامة النادي، لكن المنصورة وجميع لاعبيه يعيشون تحت ضغوط كبيرة في المرحلة الأخيرة، وفي النهاية أحمد شاهين لاعب صغير السن، ولن نذبحه، بالطبع سيكون هناك عقاب ولكن لن نقوم بالذبح".

 

وأتم: "تم ايقاف اللاعب لحين التحقيق معه، وقمت بكتابة مذكرة ورفعها لمجلس الإدارة، تحدثت مع شقيقه محمد شاهين الذي يلعب في نادي الاتصالات، وأكد على وجود خطأ من جانب شقيقه، وتقبل العقوبات، وبالطبع سيكون هناك غرامة مالية وإيقاف اللاعب، ولكن كل الأمور ستكون بعد التحقيق معه".

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