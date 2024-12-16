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مفاجأة.. محمود تريزيجية في الأهلي قبل كأس العالم للأندية

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الإثنين، 16-12-2024 09:05 ص

 

أكد الإعلامي أمير هشام، أن إدارة النادي الأهلي سوف تسعى لضم عدد من الصفقات خلال المرحلة المقبلة، ومن بين الأسماء المطروحة محمود حسن تريزيجيه.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "الأهلي سوف يحاول بشتى الطرق لضم تريزيجيه خلال المرحلة المقبلة، واللاعب في طريقه إلى الانضمام للنادي الأهلي قبل مونديال الأندية".

وأضاف: "حال تفعيل نادي الريان القطري بند شراء عقد تريزيجيه من طرابزون التركي، سوف يتم التفاوض مع الريان، ولكن حال عودته للنادي التركي سوف يسعى الأهلي لضمه أيضا خلال البطولة".

وأكمل: "اللاعب رحب بشدة للتواجد مع الأهلي سواء انضم للريان القطري بشكل نهائي أو عاد لطرابزون.. واللاعب بنسبة 90% سينضم للفريق الأحمر قبل كأس العالم للأندية، وهذه المعلومات تأكدت منها خلال الساعات الماضية".

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