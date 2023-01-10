نجم الزمالك يعلن اعتزال كرة القدم والاتجاه للتمثيل





قرر حازم إمام الظهير الأيمن السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اعتزال كرة القدم خلال الفترة الحالية.

يأتي هذا بعد رفض حازم إمام العروض التي تلقاها في الساعات القليلة الماضية.

ورفض لاعب الزمالك السابق العروض التي تلقاها مؤخرا وقرر اعتزال كرة القدم والاتجاه للعمل الفني.

وفي سياق آخر أكد مصدر مقرب من أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على وجود انفراجه في أزمة اللاعب مع مسؤولي القلعة البيضاء خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف المصدر أن اللاعب تلقى اتصالا من إسماعيل يوسف المدرب العام للأبيض لعقد جلسة مساء اليوم مع مرتضى منصور رئيس النادي لتقريب وجهات النظر.

وكان اللاعب غاب عن التدريبات الأخيرة في أعقاب تصريحات رئيس النادي بعد مباراة الداخلية ضد فتوح وعبد الله جمعة.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، على السفر غدا الثلاثاء إلى الإسكندرية للانتظام في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأبيض مرانه الختامي مساء غدا الثلاثاء بالإسكندرية استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام الفريق السكندري في الدوري المصري الممتاز.