الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
توقيت مصر 22:37 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أحمد حسن ينشر صورة كؤوس أمم إفريقيا لهذا السبب

الدولار يواصل النزيف.. تراجع حاد للعملة الخضراء أمام الجنيه

الصحة تعلق على نقص أدوية "كورونا"

خصم لأبناء محافظتها.. تفاصيل مثيرة عن «فتاة الفيوم» الإباحية

بعد عزل مرتضى منصور.. رحيل ثلاثي الزمالك عن الفريق

«كبار العلماء» في السعودية تصدر بيانًا مفاجئًا عن الإخوان

مستشار بن زايد يفجر مفاجأة صادمة عن عدم رحيل "ترامب"

غرامة ضخمة بحق نجم الدوري السعودي

بعد وفاته.. مذيعة الجزيرة تفاجئ أسرة "عريقات" بهذا الأمر

اتحاد الكرة يجهز مفاجأة سارة لـ"صلاح" في هذا المكان

ADS
 

نجم الريال يتفادى الحبس ويدفع غرامة بسبب انتهاك عزل كورونا

بث-مباشر-لمباراة-ريال-مدريد-وانتر-ميلان
ريال مدريد
 
الثلاثاء، 10-11-2020 09:47 م أحمد سالم
تفادى لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الإسباني عقوبة السجن في بلده صربيا بسبب انتهاكه لوائح العزل الذاتي المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أكدت  تعرض مهاجم ريال مدريد للسجن بسبب مخالفته للوائح الخاصة بجائحة كورونا إلا أن إذاعة " كادينا كوب" الإسبانية أشارت إلى أن العقوبة اقتصرت على دفعه غرامه قدرها 30 ألف يورو.

وفي أواخر الشهر الماضي، وجه ممثلو الادعاء في صربيا اتهامات ضد يوفيتش لانتهاكه العزل الذاتي خلال حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وطالب ممثلو الادعاء بحبس يوفيتش لمدة ستة أشهر بعدما رفض اللاعب الامتثال للبروتوكولات الصحية بعد عودته من إسبانيا.

يذكر أن نادي ريال مدريد الإسباني قد تعرض لهزيمة قاسية من فانسيا بنتيجة 4/1 ، في إطار الجولة الماضية من منافسات الدوري الإسباني.
 

إقرأ ايضا

download (2)

أحمد حسن ينشر صورة كؤوس أمم إفريقيا لهذا السبب

ركلات الترجيح تهدي الزمالك كأس السوبر على حساب الأهلي

وزير الرياضة مكان إقامة مباراة الأهلي والزمالك بنهائي الأبطال

1307980_0

بعد عزل مرتضى منصور.. رحيل ثلاثي الزمالك عن الفريق

أخبار متعلقة

ركلات الترجيح تهدي الزمالك كأس السوبر على حساب الأهلي

وزير الرياضة مكان إقامة مباراة الأهلي والزمالك بنهائي الأبطال

هجوم برشلونة

صادم لعشاق البرسا.. غياب نجم الفريق 4 أشهر

كريستيانو-رونالدو-6

بعد هزيمة الكلاسيكو.. رونالدو يسخر من "ميسي"

bfe758c3c8

رسميًا.. الزمالك يرسل خطابًا للكاف لتأجيل نهائي الأبطال

برشلونة وريال مايوركا

بث مباشر.. مباراة برشلونة وفرينكفاروزي بدوري أبطال أوروبا

الزمالك

يعثة الزمالك تغادر المغرب بعد الفوز على الرجاء