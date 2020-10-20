الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
توقيت مصر 21:29 م
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
بحث متقدم
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
اتصل بنا
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
الأمم المتحدة: إثيوبيا تواجه أسوأ أزمة
مستشار "السيسي": زيادة عدوى كورونا في هذا الوقت
خطة محكمة من وزارة الحج والعمرة بشأن المعتمرين
بعد تعافيه من كورونا.. ماذا قال طارق حامد لـ"ساسي"؟
بث مباشر.. مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.
استقرار حالة الطقس في السعودية
الأسد يصدر مرسوم رسمي هام لمتضررين الحرائق
دعوى قضائية.. خطيبة "خاشقجي" تطالب "بن سلمان" بالتعويض
وفاة نجل فنان شهير بعد صراع مع السرطان
أسامة هيكل يوجه دعوة لهؤلاء للتحاور بعد الهجوم عليه
الرئيسية
الرياضة
بث مباشر.. مباراة برشلونة وفرينكفاروزي بدوري أبطال أوروبا
برشلونة
الثلاثاء، 20-10-2020
09:05 م
أحمد سالم
يقدم موقع المصريون
بث مباشر
لجميع المباريات الهامة في العالم.
ويقدم اليوم
بث مباشر
، ل
مباراة برشلونة
وفرينكفاروزي بدوري أبطال أوروبا.
شاهد البث
من هنا
Copy
رياضة
اخبار
بث مباشر
مباراة برشلونة
إقرأ ايضا
بعد تعافيه من كورونا.. ماذا قال طارق حامد لـ"ساسي"؟
بث مباشر.. مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.
الرجاء المغربي يطالب بتأجيل مباراة الزمالك رسميًا
أخبار متعلقة
كأس العالم يختار الشناوي ضمن أفصل 5 حراس
بث مباشر.. مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري
بالأسماء.. غياب 9 لاعبين من الأهلي أمام انبي
هذه عقوبة فرجاني ساسي بعد تعديه على الحكم
روما يخطف نجم ريال مدريد لمدة موسمين
بث مباشر.. مباراة الزمالك والمصري في الدوري