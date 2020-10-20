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بث مباشر.. مباراة برشلونة وفرينكفاروزي بدوري أبطال أوروبا

برشلونة وريال مايوركا
برشلونة
 
الثلاثاء، 20-10-2020 09:05 م أحمد سالم
يقدم موقع المصريون بث مباشر لجميع المباريات الهامة في العالم. 

ويقدم اليوم بث مباشر، لمباراة برشلونة وفرينكفاروزي بدوري أبطال أوروبا. 

شاهد البث من هنا
 

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