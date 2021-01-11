نجم الأهلي يقرر الاعتزال بشكل مفاجيء:«حققت كل أحلامي»

الإثنين، 11-01-2021
01:58 م
المصريون
أعلن نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، محمد نادي
«جدو»، اعتزال
ه كرة القدم بشكل نهائي.
وكتب «جدو» عبر حسابه
الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر": "أشعر أن هذا هو الوقت
المناسب للاعتزال
، الحمد لله حظيت بمسيرة رائعة كانت أكبر كثيرا مما كنت أتخيل".
وأضاف:" ممتن جدا لكل لحظة، أنا محظوظ إنى حققت كل أحلامي،
ولكن هذا لم يكن سيحدث لولا تشجيعكم لي، انا الآن جاهز للرحله الجديده في حياتي، شكرا
لكم جميعًا."
من جانبه وجه وائل رياض "شيتوس" لاعب النادي الاهلي
السابق، رسالة إلى «جدو » بعد قرار اعتزال
ه.
ونشر شيتوس، صورًا تجمعه معه، وعلق قائلا: "من ٥ سنين
كنت قاعد تقنعني إنك قادر وانا اقولك يابني اعتزل.. المهم القرار طلع أخيرًا .. ربنا
يوفقك يا حبيبي واللي جاي أحلي بإذن الله .. وعايز تهدو هاتلو جدو ".