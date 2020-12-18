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حكام مباريات اليوم بالدوري المصري

حكم
حكم
 
الجمعة، 18-12-2020 01:33 م أمير سعد

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم الجمعة بالجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز، وجاءت كالتالى:
المقاصة وإنبي
أحمد جمال "حكم ساحة" – هاني العراقي"مساعد أول"- خالد حسين"مساعد ثان"-خير الله سليمان"حكم رابع"-عمرو الشناوي"حكم فيديو"-محمود أبو الرجال"مساعد حكم فيديو"
الاتحاد وسموحة
محمد الحنفى "حكم ساحة"-  أحمد ساهر"مساعد أول" - هاني خيري "مساعد ثان"- محمد محمود عبد الله "حكم رابع"- محمد أبوخاطر"حكم فيديو"-مصطفى عثمان"حكم فيديو".
الأهلي وغزل المحلة
طارق مجدى "حكم ساحة" - أحمد لطفى "مساعد أول"- محمد عزازى "مساعد ثان"-محمد سيد بكر"حكم رابع"-محمد الصباحي"حكم فيديو"-حمادة القلاوي"مساعد حكم فيديو"

 

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