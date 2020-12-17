الخميس 17 ديسمبر 2020
توقيت مصر 10:45 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عمر كمال يفضح حمو بيكا بعد وصفه بـ«الصاحب المزيف»

الرئاسة: المصالحة مع قطر متوقفة على هذا الأمر

بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم الدورى الإنجليزي

تشكيل ليفربول أمام توتنهام بالدوري الإنجليزي

مذيع bein sport لأبوتريكة: "صلاح أحسن منك".. والأخير يُسكته برد قوي

أحمد موسى ينفعل على الهواء:« في مشكلة كبيرة»

خطر حاد على السودان بسبب سد النهضة

برج خليفة يضيء بصورة فنانة إسرائيلية شهيرة.. تعرف على السبب

غد الخميس.. تحذير شديد من الأرصاد لجميع المواطنين

"مسكوا كل حتة في جسمها".. رانيا يوسف تطالب بإعدام هؤلاء

ADS
 

إبراهيم سعيد: هذا اللاعب زملكاوي رغم أنه لعب في الأهلي .. ونجما الزمالك الكبار "أهلاوية"

إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد: هذا اللاعب زملكاوي رغم أنه لعب في الأهلي .. ونجما الزمالك الكبار "أهلاوية"
 
الخميس، 17-12-2020 07:34 ص أحمد عادل شعبان
كشف إبراهيم سعيد - لاعب الأهلي والزمالك السابق - أن الكثير من اللاعبين الموجودين بالأهلي زملكاوية وكثير من لاعبي الزمالك أهلاوية.

وقال "سعيد" في لقاء مع برنامج "البريمو": الفيصل هنا هو الإخلاص في العمل .. هل أنا قصرت مع النادي الأهلي عندما لعبت معه ضد الزمالك؟ .. مع العلم أنني أشجع نادي الزمالك منذ طفولتي.

وأضاف: رضا عبد العال لعب في الأهلي وهو زملكاوي .. و حسام حسن وإبراهيم حسن لعبا في الزمالك رغم أنهما أهلاوية.

وتابع: الفيصل هنا أننا جميعا كلاعبين في مطبخ واحد ، ومع الأسف كثير من لاعبي الزمالك يخرجون ليداعبوا الجماهير ويقولوا إنهم يشجعون الزمالك منذ الصغر وكثير من لاعبي الأهلي يفعلون نفس الأمر.
 

إقرأ ايضا

ميدو والخطيب

فرج عامر: ميدو طلب هذا الشيء من الخطيب قبل التقاط الصورة سويا

محمد صلاح

محمد صلاح يتفوق على الهداف التاريخي لـ ليفربول ويقترب من رقم قياسي مدهش

download

بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم الدورى الإنجليزي

أخبار متعلقة

كهربا

كهربا يكشف عن أغرب لقاء جمعه بـ " مرتضى " قبل انتقاله إلى الاهلي

الخطيب

الخطيب يكشف سر سعادته بهدف شيكابالا في مرمى الأهلي في النهائي

باتشيكو

باتشيكو ينتقد إدارة الزمالك على الهواء مباشرة: بتاخدوا رأيي له لما هتتجاهلوه في الآخر؟

O

الأهلي كبير.. محمود الخطيب يفاجيء مؤمن زكريا

cfd76daed4e68b7e08911e1e2ee5a981

أحمد سليمان يعلن ترشحه لرئاسة الزمالك

201912061137583758

رغم تألق الشناوي.. مدرب حُراس الأهلي يطلب التعاقد مع حارس مفاجأة