الخميس، 17-12-2020
07:34 ص
أحمد عادل شعبان
كشف إبراهيم سعيد - لاعب الأهلي والزمالك
السابق - أن الكثير من اللاعبين الموجودين بالأهلي زملكاوية وكثير من لاعبي الزمالك
أهلاوية.
وقال "سعيد" في لقاء مع برنامج "البريمو": الفيصل هنا هو الإخلاص في العمل .. هل أنا قصرت مع النادي الأهلي عندما لعبت معه ضد الزمالك
؟ .. مع العلم أنني أشجع نادي الزمالك
منذ طفولتي.
وأضاف: رضا عبد العال
لعب في الأهلي وهو زملكاوي .. و حسام حسن وإبراهيم حسن لعبا في الزمالك
رغم أنهما أهلاوية.
وتابع: الفيصل هنا أننا جميعا كلاعبين في مطبخ واحد ، ومع الأسف كثير من لاعبي الزمالك
يخرجون ليداعبوا الجماهير ويقولوا إنهم يشجعون الزمالك
منذ الصغر وكثير من لاعبي الأهلي يفعلون نفس الأمر.