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أول مباراة في الدوري تقام بدون مدربين.. الليلة

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أرشيفية
 
الجمعة، 18-12-2020 05:25 م المصريون
سيطر فيروس كورونا على الجهاز الفني للنادي الأهلي وغزل المحلة قبل لقاء اليوم ، حيث تعرض خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة للإصابة بفيروس كورونا قبل انطلاق بطولة الدوري، حيث غاب "عيد" عن مباراة الفريق في الجولة الأولي التي خاضها أمام سموحة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلًا منهما.

بينما تعرض الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي بفيروس كورونا المستجد، وبالتالي يغيب عن لقاء "الفلاحين" في الدوري .

تعد مباراة الليلة أول مباراة في الدوري المصري هذا الموسم بدون مدربين بعد إصابة المديرين الفنيين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بعد أن أراد القدر أن يتساوى الفريقان في الحظوظ الفنية.
 

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