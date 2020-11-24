نجم الأهلي يضغط على النادي لـ الهروب إلى بيراميدز .. والأحمر يُفشل الصفقة بقرار ذكي

الثلاثاء، 24-11-2020
06:58 ص
المصريون
أفشل النادي الأهلي صفقة انتقال لاعبه أحمد الشيخ
إلى نادي بيراميدز
بعدما كانت الأمور قاب قوسين أو أدنى من الانتهاء.
وتحدثت تقارير إعلامية عن تبادل في اللاعبين حيث ينتقل محمد فاروق إلى الأهلي فيما ينتقل أحمد الشيخ
لـ بيراميدز
.
لكن الصفقة تعثرت بسبب اعتراض موسيماني على ضم محمد فاروق رغم عدم ممانعته رحيل أحمد الشيخ
، حيث تجددت المفاوضات بحيث ينتقل الشيخ لبيراميدز
بمقابل مادي.
وضغط الشيخ على إدارة النادي الأهلي للرحيل حتى دون الانتظار للنهائي الأفريقي يوم 27 ديسمبر.
وقال الإعلامي سيف زاهر: تواصلت مع إدارة نادي بيراميدز
وسألتهم على الصفقة فأكدوا لي أنها توقفت تماما بسبب مغالاة الأهلي في طلباته المادية ليبقى الشيخ في صفوف الأحمر.