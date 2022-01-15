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«كلوب» يرد على فشل تجديد عقد صلاح مع ليفربول

270476
كلوب وصلاح
Native
Teads
السبت، 15-01-2022 11:03 ص

بعد الأنباء التي ترددت عن فشل المفاوضات بين وكيل النجم محمد صلاح، ونادي ليفربول لتجديد عقده، رد المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، على هذه الأنباء بأنه من الطبيعي أن تستغرق المفاوضات وقتًا طويلًا بسبب قيمة اللاعب.
وقال كلوب، في تصريحات أوردتها شبكة "ليفربول إيكو": إن المفاوضات المطلوبة مع نجم بحجم محمد صلاح طبيعية، ومن الطبيعي أن يستغرق التجديد مع صلاح وقتًا أطول من زملائه بالفريق.
وأضاف: "هناك محادثات مع صلاح.. وعادةً في الحياة الطبيعية وفي مجال الأعمال مثل هذه الأمور لا تتم بين عشية وضحاها."
وتابع: "إن توقيع عقد كبير مع لاعب كبير، لا يشبه شراء هاتف ذكي.. هناك الكثير من الأشياء التي يجب مراعاتها، بعضها من جانب النادي والبعض الآخر من جانب اللاعب وبعضها من جانب الوكيل، هذا هو الأمر برمته".
 

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