ليفربول يرفض مطالب «صلاح» لتجديد عقده

الإثنين، 17-01-2022
04:01 م
كشفت تقارير صحفية بريطانية موقف إدارة ليفربول
من مطالب المصري محمد صلاح
،
نجم الريدز، لتجديد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.
ويكتنف مستقبل محمد صلاح
مع ليفربول
الغموض، حيث لم يتوصل الطرفان لاتفاق
نهائي حول تجديد العقد الذي ينتهي بنهاية يونيو عام 2023.
وذكرت صحيفة «ميرور» أن رامي عباس، وكيل أعمال صلاح
، طلب من إدارة ليفربول
توفير مبلغ 400 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي للاعب، من أجل الموافقة على تجديد
التعاقد.
لكن حسب الصحيفة، فإن مسؤولي ليفربول
قالوا «لا» لمطالب وكيل أعمال صلاح
.
ويحصل كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، صاحب الـ36 عاما، على 500
ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، فيما يتقاضى كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي، 400
ألف جنيه إسترليني، بينما يحصل صلاح
في الوقت الحالي على 240 ألف جنيه إسترليني في
الأسبوع.