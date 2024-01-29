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فيتوريا بعد خروج المنتخب من البطولة: "ليس لدي شئ آخر"

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فيتوريا
الإثنين، 29-01-2024 11:12 ص

فاجأ روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الجميع بتصريحات نارية عقب توديع مصر لبطولة أمم إفريقيا على يد الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح من دور الـ 16 مساء الاحد.
وقال فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "وصلنا لمستوى عالي جدا لكن صادفنا سوء الحظ وده سبب خسارة المباراة، ولكن اللاعبية جيدين جدا وكرة القدم هكذا فيها أوقات سعيدة واوقات حزينة، وهناك أمور كثيرة والمسئولية للمدرب ولكن هي الأحداث وأعددنا هذا المنتخب من أجل هذه البطولة وأحسن اللاعبية هم الذين لعبوا ولكن هناك أوقات تبذل قصاري جهدك لكن النتيجة تكن كما لم تكن تتوقع، وعلينا ان ننظر إلى أهدافنا فليس عندي شيء اخر وشكر جزيلا".

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