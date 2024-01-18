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بعد لقطة المران.. رسالة عاجلة من شوبير لـ إمام عاشور

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شوبير
الخميس، 18-01-2024 11:26 ص

وجه الإعلامي أحمد شوبير، نصيحة للاعب منتخب مصر إمام عاشور، بعد لقطة من مران الفريق أثناء وقوفه في المرمى.
وقال شوبير، خلال برنامجه: “خلي بالك إيدك ممكن تتكسر وحصلت مع حسام حسن”. 
ويرتدي منتخب مصر الأول بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، القميص الأحمر والشورت والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب غانا الطاقم الأبيض بالكامل، في المباراة التي تجمع المنتخبين اليوم في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة في الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار.
وتعادل منتخب مصر مع موزمبيق بنتيجة 2-2 في الجولة الأولى للمجموعة التي يتصدرها منتخب الرأس الأخضر بفوزه على غانا بنتيجة 2-1.

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