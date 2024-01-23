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أهم من محمد صلاح.. وائل جمعة يكشف عن أفضل لاعب في المنتخب منذ 4 سنوات

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وائل جمعة
الثلاثاء، 23-01-2024 12:30 م


علق وائل جمعة، نحم الأهلي السابق، على أداء محمود تريزيجيه مع المنتخب المصري في الفترة الأخيرة.
وقال جمعة، في تصريحات تلفزيونية: “محمود تريزيجيه أهم لاعب في البطولة دي، وأهم لاعب في مصر من 4 سنين، وأهم من محمد صلاح في تأثيره مع المنتخب”.
وحسم التعادل الإيجابي 2-2 نتيجة مباراة مصر وكاب فيردي "الرأس الأخضر"، في المباراة التي جمعت المنتخبين في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية
وتقدم منتخب كاب فيردي بهدف في الدقيقة 45+1 عن طريق جيلسون تافاريس.، وتعادل  محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 50 من عمر اللقاء، ونجح مصطفى محمد في تسجيل هدف قاتل في الوقت بدل الضائع  إلا أن منتخب الرأس الأخضر عادل النتيجة وسجل هدف التعادل في الوقت بدل من الضائع أيضا من عمر اللقاء.

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