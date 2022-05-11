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ميدو يهاجم ثلاثي الزمالك: تسببوا في هزيمة قاسية أمام إنبي

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ميدو
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الأربعاء، 11-05-2022 12:04 م

هاجم أحمد حسام ميدو، عدد من لاعبي نادي الزمالك، بعد الهزيمة القاسية أمام إنبي مساء امس بنتيجة 2-0.
وقال "ميدو" إن الزمالك أهدر العديد من الفرص خلال مواجهة إنبي بالدوري هذا الموسم.
وأضاف ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك أهدر 4 فرص محققة على مرمى إنبي قبل أن تسكن شباكه أي أهداف" .
وأضاف: "أوباما أهدر انفرادًا صريحًا كان يجب أن تسدد الانفراد بوجه القدم وليس بباطن القدم، وكذلك عمر السعيد أهدر كرة وبن شرقي، هناك عدم تركيز بين لاعبي الزمالك وخاصة هذا الثلاثي"
وختم حديثه قائلا: "الزمالك لم يبدأ بشكل سيئ ضد إنبي ولكن إهدار الفرص السهلة ساهمت في خسارة الفريق".
 

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