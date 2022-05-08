ميدو يهاجم محمد صلاح:«مينفعش اللى انت قولته ده»

الأحد، 08-05-2022
10:32 ص
هاجم
أحمد حسام ميدو
، محمد صلاح
المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي بسبب تصريحاته التي
أشار من خلالها إلى رغبته في مواجهة ريال مدريد
بنهائي دوري أبطال أوروبا هذا
الموسم.
قال
ميدو
في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محمد صلاح
أخطأ
بتصريحه الذي أشار من خلاله إلى رغبته في مواجهة ريال مدريد
بنهائي دوري أبطال
أوروبا هذا الموسم".
أضاف:
"أفهم أن صلاح
يحاول تحفيز نفسه من خلال تلك التصريحات، ولكن تصريحاته قد
تتسبب في تحفيز كبير لريال مدريد
، والنتيجة قد تكون سلبية بالنسبة لليفربول".
وواصل:
"من الممكن استخدام العنف من جانب لاعبي ريال مدريد
ضد صلاح
بسبب تصريحاته
قبل نهائي دوري أبطال أوروبا"
وختم
حديثه قائلا: "من وجهة نظري، صلاح
تصريحه مندفع عن مواجهة الريال وتصريح خاطئ".
وكان
صلاح
قد أبدى رغبته في مواجهة ريال مدريد
وليس مانشستر سيتي، كما علق على فوز
الريال وصعوده لنهائي دوي أبطال أوروبا لمواجهة ليفربول، بأن هناك ثأرًا حان الوقت
لكي يأخذه.