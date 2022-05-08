شوبير: تعيين أحمد حسام مدربًا مساعدًا لمنتخب مصر

الأحد، 08-05-2022
01:58 م
كشف الإعلامي أحمد شوبير
عن الجهاز المعاون لـ إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر
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وقال شوبير
خلال برنامجه الاذاعي المذاع عبر أثير أون سبورت :" اتحاد الكرة استقر على تعيين محمد شوقي مدربا عاما في جهاز إيهاب جلال ومعه أحمد حسام مدرب مساعد، وعصام الحضرى مدربا لحراس مرمي الفراعنة، وعلى طه محللا للأداء، و مدرب الاحمال الفرنسي جريك ".
ويعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام ، مؤتمرا صحفيا في تمام الثانية ظهر اليوم بمقر الإتحاد، لتقديم الكابتن ايهاب جلال
المدير الفني الجديد لمنتخبنا الوطني، والإعلان عن جهازه المعاون وكافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.
ومن المتوقع ان يضم الجهاز الفنى كل من محمد شوقى وعصام الحضرى و احمد حسام على أن يتم اعلان باقى الأسماء خلال المؤتمر الصحفي.