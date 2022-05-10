الثلاثاء 10 مايو 2022
توقيت مصر 15:09 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

«الصور حقيقية وغشاء البكارة ليس سليمًا» مفاجآت في قضية بسنت خالد

جريمة مروعة.. يقتل والدته أثناء أدائها صلاة الظهر (فيديو)

حاصلة على الحزام الأسود.. عروس تطرح عريسها أرضًا في حفل الزفاف (فيديو)

كم دفع كريم الهواري لأهالي ضحايا«الشيخ زايد» من أجل التصالح؟

أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة .. ماذا يحدث؟

موسيماني يثير الجدل بتغريدة هجومية على شخص مجهول: خمنوا من هو؟

جمعت بينه وبين زوجها.. كشف غموض مقتل ميكانيكي وقطع عضوه الذكري"نهاية الحرام"

الخطأ الذي تسبب في إيقاف «الطاروطي» عن قراءة القرآن في الإذاعة

دخلت لعمل أشعة على العين فماتت.. تفاصيل وفاة مارينا صلاح بالمستشفى الوطني للعيون

«فاكرها رقاصة».. والد ياسمين صبري يوضح حقيقة تصريحاته عن طلاق ابنته

ADS
 

موسيماني يثير الجدل بتغريدة هجومية على شخص مجهول: خمنوا من هو؟

mosimane-ahly-enppi-2020
موسيماني
Native
Teads
الثلاثاء، 10-05-2022 12:24 م

شن بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، هجوما على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بعد قرار الأخير إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب، للعام الثاني على التوالي.
وأعلن "الكاف" أمس الإثنين، استضافة ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء نهائي دوري الأبطال، يوم 30 مايو الجاري، علما بأنه سيجمع بطلي موقعتي نصف النهائي (الوداد مع بترو أتلتيكو) و(الأهلي مع وفاق سطيف).
وشنت جماهير الأهلي هجومًا ضاريًا على الاتحاد الإفريقي، ودشنت هاشتاج "أوقفوا فساد الكاف"، الذي تصدر موقع "تويتر" على مستوى العالم.
وشارك موسيماني في الهاشتاج بعدة تغريدات عبر حسابه الرسمي، وعلق قائلا: "بعد نهاية دور المجموعات، كانت الشائعات تقول إن جنوب إفريقيا ستستضيف النهائي".
وأضاف: "بعدها ساد صمت شديد على البلد المستضيف للنهائي، ثم بعد مباريات الذهاب لنصف النهائي، فجأة المغرب ستستضيف النهائي".
وأتم: "بالمناسبة كنت أتلقى رسائل الحب باستمرار قبل مباراتي نصف النهائي ضد سطيف، من نفس المصدر، خمن من هو؟ لقد حولت هذا إلى دافع وليس إلهاء ذهني".
وفاز الوداد خارج الديار (3-1) في ذهاب نصف النهائي، بينما حقق الأهلي انتصارا كاسحا في عقر داره (4-0)، ليقترب الفريقان من خوض الموقعة النهائية.
 

إقرأ ايضا

1670121_0

أمير مرتضى: رفضنا ضم أحمد عبدالقادر لأن والده أهلاوي

images (3)

شوبير: تعيين أحمد حسام مدربًا مساعدًا لمنتخب مصر

large

ميدو يهاجم محمد صلاح:«مينفعش اللى انت قولته ده»

أخبار متعلقة

258653_0

موسيماني يفاجئ الخطيب بطلب رحيل ثنائي الأهلي

20201127100937937

رسميًا.. الإعلان عن موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري

pitso-mosimane2022_2_6_13_55

موسيماني يقرر الاسغناء عن ثلاثي الأهلي ويبحث عن مهاجم

2021072407030030

لماذا أصبح «أفشة» خارج حسابات موسيماني؟

625f5128421aa95a0611bc20

سيد عبدالحفيظ يعلق على ما حدث من بدر بانون من مباراة الرجاء ويرد على وائل جمعة

large

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري والقنوات الناقلة