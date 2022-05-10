موسيماني يثير الجدل بتغريدة هجومية على شخص مجهول: خمنوا من هو؟

الثلاثاء، 10-05-2022
12:24 م
شن بيتسو موسيماني
، المدير الفني لفريق النادي الأهلي،
هجوم
ا على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بعد قرار الأخير إقامة
نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب، للعام الثاني على التوالي.
وأعلن "الكاف
" أمس الإثنين، استضافة ملعب محمد
الخامس بالدار البيضاء نهائي دوري الأبطال، يوم 30 مايو الجاري، علما بأنه سيجمع
بطلي موقعتي نصف النهائي (الوداد مع بترو أتلتيكو) و(الأهلي مع وفاق سطيف).
وشنت جماهير الأهلي هجوم
ًا ضاريًا على الاتحاد الإفريقي،
ودشنت هاشتاج "أوقفوا فساد الكاف
"، الذي تصدر موقع "تويتر"
على مستوى العالم.
وشارك موسيماني
في الهاشتاج بعدة تغريدات عبر حسابه
الرسمي، وعلق قائلا: "بعد نهاية دور المجموعات، كانت الشائعات تقول إن جنوب
إفريقيا ستستضيف النهائي".
وأضاف: "بعدها ساد صمت شديد على البلد المستضيف
للنهائي، ثم بعد مباريات الذهاب لنصف النهائي، فجأة المغرب ستستضيف النهائي".
وأتم: "بالمناسبة كنت أتلقى رسائل الحب باستمرار
قبل مباراتي نصف النهائي ضد سطيف، من نفس المصدر، خمن من هو؟ لقد حولت هذا إلى
دافع وليس إلهاء ذهني".
وفاز الوداد خارج الديار (3-1) في ذهاب نصف النهائي،
بينما حقق الأهلي انتصارا كاسحا في عقر داره (4-0)، ليقترب الفريقان من خوض
الموقعة النهائية.