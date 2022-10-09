بشرى.. قناة مصرية تعلن بث مباراة الأهلي والزمالك اليوم

الأحد، 09-10-2022
02:34 م
أعلنت شبكة “أون تايم سبورتس
”، عن بث مواجهتي الأهلي والزمالك
،
المقرر إقامتهما اليوم، الأحد، ضمن مباريات دور الـ 32 في بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وذكرت شبكة أون تايم سبورتس
عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل
الاجتماعي “فيس بوك”، أنها ستنقل لقاء الأهلي والاتحاد المنستيري، ومباراة الزمالك
ضد فلامبنو البوروندي.
ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا على نظيره
الاتحاد المنستيري التونسي، اليوم، الأحد، في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، على
ملعب “مصطفى بن جنات” في إطار منافسات ذهاب دور الـ 32، من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.
ويستهدف فريق الأهلي تحقيق نتيجة إيجابية في أول ظهور تحت
قيادة مديره الفني السويسر مارسيل كولر، والذي تولى مهمة تدريب المارد الأحمر “مؤخرا”،
خلفا لـ ريكاردو سواريش.
وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد المنستيري كالتالي:
محمد الشناوي - علي
لطفي - مصطفى شوبير - أيمن أشرف - علي معلول - محمود متولي - وياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني - أكرم توفيق - حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو
السولية - أحمد نبيل كوكا - رأفت خليل
- محمد مجدي أفشة - حسين الشحات وأحمد عبد
القادر - طاهر محمد طاهر - برونو سافيو - حسام حسن - محمد شريف - شادى حسين.
الزمالك
ضد فلامبو:
كما يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك
، مع نظيره
فلامبو البوروندي، اليوم، في تمام السابعة مساء، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات ذهاب
دور الـ 32، من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
ومن المقرر أن تقام مباراتي الذهاب والإياب في مصر بعد اتفاق
الزمالك
مع فلامبو بسبب عدم وجود ملعب معتمد من الاتحاد الأفريقي في بوروندي.
وكان الزمالك
تأهل إلى دور الـ 32، من بطولة دوري أبطال إفريقيا،
بعد الفوز على إليكت سبورت الشتادي بأربعة أهداف دون رد، بمجموعة مباراتي الذهاب والعودة.
قائمة الزمالك
لمباراة فلامبو البوروندي:
حراسة المرمى: محمد
عواد، محمد صبحي، محمد نديم
خط الدفاع : عمر جابر، حمزة المثلوثي، محمد عبد الغني، حسام
عبد المجيد، مصطفى الزناري، محمد طارق، أحمد فتوح، محمد عبد الشافي.
خط الوسط: محمد أشرف"روقا"، زكريا الوردي، يوسف
إبراهيم اوباما"، سيف جعفر، محمد حسام "بيسو"، سيد عبد الله "نيمار"،
أحمد مصطفى "زيزو"، إبراهيما نداي.
خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، يوسف أسامة نبيه، حسام أشرف.