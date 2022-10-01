رغم اعتراض فيريرا.. مرتضى منصور يفاجئ الجميع بالإعلان عن 3 صفقات جديدة

السبت، 01-10-2022
01:35 م
أكد مرتضى منصور
، رئيس نادي الزمالك
، أنه سيدعم الفريق الأول
بـ 3 صفقات
جديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال مرتضى منصور
:" أقول لجماهير الزمالك
فيه 3 صفقات
جديدة، فيريرا
طلب الاكتفاء بالصفقات الموجودة،
لكن هذه كمالة، وأرى أنهم مهمين للفريق، وفيريرا
رحب في النهاية"
وأضاف:" البعض يعترض على صفقات الزمالك
بدون مبرر، رغم
التعاقد مع هذه الصفقات في ظل الحجز على أرصدة النادي".
أشار:" مرتبات اللاعبين والجهاز الفني والعاملين في
النادي في موعدها ولن تتأخر".
يذكر أن نادي الزمالك
، أعلن التعاقد مع زكرياء الوردي وإبراهيما
نداي وعمر جابر ونبيل عماد دونجا ومصطفى الزناري، بالإضافة إلى عودة محمد صبحي بعد انتهاء إعارته إلى فاركو.