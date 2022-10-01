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رغم اعتراض فيريرا.. مرتضى منصور يفاجئ الجميع بالإعلان عن 3 صفقات جديدة

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مرتضى منصور
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السبت، 01-10-2022 01:35 م
أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه سيدعم الفريق الأول بـ 3 صفقات جديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مرتضى منصور:" أقول لجماهير الزمالك فيه 3 صفقات جديدة،  فيريرا طلب الاكتفاء بالصفقات الموجودة، لكن هذه كمالة، وأرى أنهم مهمين للفريق، وفيريرا رحب في النهاية"
وأضاف:" البعض يعترض على صفقات الزمالك بدون مبرر، رغم التعاقد مع هذه الصفقات في ظل الحجز على أرصدة النادي".

أشار:" مرتبات اللاعبين والجهاز الفني والعاملين في النادي في موعدها ولن تتأخر".

يذكر أن نادي الزمالك، أعلن التعاقد مع زكرياء الوردي وإبراهيما نداي وعمر جابر ونبيل عماد دونجا ومصطفى الزناري،  بالإضافة إلى عودة محمد صبحي بعد انتهاء إعارته إلى فاركو.
 

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