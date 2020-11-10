ميدو يكشف عن فضيحة في معسكر الشباب

الثلاثاء، 10-11-2020
11:56 ص
المصريون
كشف أحمد حسام ميدو
، عن فضيحة
شهدها معسكر المنتخب الأوليمبي، تمثلت في
خروج لاعبي وادي دجلة من المعسكر، دون علم
الجهاز الفني للمنتخب بقيادة ربيع ياسين.
وقال ميدو
خلال حديثه ببرنامج أوضة اللبس بقناة النهار : ماحدث من خروج
لاعبين دجلة من معسكر المنتخب الوطني للشباب؛ جناية وعيب جدا وتهريج، ولابد أن
يكون هناك موقفا للجنة الخماسية فيما حدث.
واتفق الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة بقيادة ربيع ياسين، على
إقامة مباراة ودية أمام نادي بتروجيت، وتقام المباراة يوم الأربعاء في تمام
الثانية ظهرًا على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، استعدادا لبطولةً شمال إفريقيا
المؤهلة لأمم إفريقيا بموريتانيا 2021.