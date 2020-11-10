الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
توقيت مصر 12:38 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

حقيقة إصابة عبلة كامل بـ السرطان.. طليقها يرد

قيادات حركة فتح تنعى صائب عريقات

انتصار لترامب.. وزير العدل الأمريكي يأمر بفتح تحقيق في تزوير الانتخابات

الرئيس الفلسطينى ينعى صائب عريقات: أمضى حياته مناضلًا ومفاوضًا صلبًا

ميدو يكشف عن فضيحة في معسكر الشباب

بعد انفصالهما.. رسالة مفاجئة من تركي آل الشيخ لـ آمال ماهر

وفاة صائب عريقات بفيروس كورونا

قرار عاجل من إستاد القاهرة بسبب نهائي أفريقيا

5 زعماء لم يهنئوا بايدن بالفوز.. ما الأسباب

أول قرار من وزير الرياضة بعد خسارة مرتضي منصور

ADS
 

ميدو يكشف عن فضيحة في معسكر الشباب

ميدو
ميدو
 
الثلاثاء، 10-11-2020 11:56 ص المصريون

كشف أحمد حسام ميدو، عن فضيحة شهدها معسكر المنتخب الأوليمبي، تمثلت في خروج  لاعبي وادي دجلة من المعسكر، دون علم الجهاز الفني للمنتخب بقيادة ربيع ياسين.
وقال ميدو خلال حديثه ببرنامج أوضة اللبس بقناة النهار : ماحدث من خروج لاعبين دجلة من معسكر المنتخب الوطني للشباب؛ جناية وعيب جدا وتهريج، ولابد أن يكون هناك موقفا للجنة الخماسية فيما حدث.
واتفق الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة بقيادة ربيع ياسين، على إقامة مباراة ودية أمام نادي بتروجيت، وتقام المباراة يوم الأربعاء في تمام الثانية ظهرًا على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، استعدادا لبطولةً شمال إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا بموريتانيا 2021.
 

إقرأ ايضا

استاد القاهرة

قرار عاجل من إستاد القاهرة بسبب نهائي أفريقيا

وزير الرياضة و مرتضي منصور

أول قرار من وزير الرياضة بعد خسارة مرتضي منصور

اسامة جلال

غرامة مالية كبيرة علي صخرة أنبي لهذا السبب

أخبار متعلقة

202011080755105510

ميدو يفجر مفاجأة عن سبب خناقة «صلاح» و«ماني»

ميدو

ميدو: يشيد بمستوى مصطفى محمد

ميدو

أحمد حسام ميدو يعلن استقالته من مجلس إدارة نادي " إف سي مصر "

ميدو

ميدو: التسريبات وراء غضب لاعبي الأهلي من سيد عبد الحفيظ

ميدو

" ميدو" يهاجم حكم مباراة الزمالك والإسماعيلي

17130239411552322443

"ميدو" يثير الجدل بتغريدة نارية :"زوج تحت الطلب"