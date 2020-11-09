ميدو يفجر مفاجأة عن سبب خناقة «صلاح» و«ماني»

الإثنين، 09-11-2020
02:20 م
المصريون
فجر النجم المعتزل أحمد حسام ميدو
، مفاجأة عن سبب المشادات
بين النجم محمد
صلاح
لاعب ليفربول
، وزميله في الفريق ساديو ماني، في مباراة مانشستر سيتي، التي
أقيمت أمس الأحد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.
ووقع ما بدا أنه خلاف بين صلاح
وماني، بعدما سجل الأول هدفا من ركلة جزاء
تحصل عليها الثاني، حيث انفعل النجم المصري بشدة في وجه المهاجم الدولي السنغالي،
ليتفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحد المغردين عبر
"تويتر": "هل قال صلاح
لماني لا تتكلم معي؟".
ليرد عليه ميدو
، الذي سبق له اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع نادي
توتنهام، قائلا: "نعم علشان ماني كان بيقول لصلاح
يحطها (ركلة الجزاء) فين
قبل ما يسدد الركلة".
ولم يعلق ماني ولا صلاح
ولا حتى مدرب ليفربول
يورغن كلوب على تلك الواقعة،
لكن جماهير "الريدز" تعتقد أنها بوادر أزمة جديدة بين النجمين.
يذكر أن مواجهة ليفربول
ومانشستر سيتي، انتهت بالتعادل االإيجابي