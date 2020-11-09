الإثنين 09 نوفمبر 2020
توقيت مصر 14:35 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

رئيس صن داونز يعلن ترشحه لانتخابات رئاسة الكاف

الكرملين يعلن السبب الحقيقي لتأخر الرئيس الروسي في تهنئة بايدن

علاقة غير متوقعة بين القهوة و تساقط الشعر

أول زيارة لـ بايدن بعد فوزه بالرئاسة.. لمن ؟

تأجيل مران المنتخب لـ السابعة مساء

ميدو يفجر مفاجأة عن سبب خناقة «صلاح» و«ماني»

وصفة سحرية تاريخية لمحاربة السمنة

يفوز باليانصيب 59 مليون دولار ويهدي حماته هدية غريبة

أيرلندا تحتفل بفوز بايدن لهذا السبب

ابنة إيناس الدغيدي تثير الجدل بظهور مفاجيء

ADS
 

ميدو يفجر مفاجأة عن سبب خناقة «صلاح» و«ماني»

202011080755105510
صلاح وماني
 
الإثنين، 09-11-2020 02:20 م المصريون
فجر النجم المعتزل أحمد حسام ميدو، مفاجأة عن سبب المشادات بين النجم محمد صلاح لاعب ليفربول، وزميله في الفريق ساديو ماني، في مباراة مانشستر سيتي، التي أقيمت أمس الأحد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.
ووقع ما بدا أنه خلاف بين صلاح وماني، بعدما سجل الأول هدفا من ركلة جزاء تحصل عليها الثاني، حيث انفعل النجم المصري بشدة في وجه المهاجم الدولي السنغالي، ليتفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحد المغردين عبر "تويتر": "هل قال صلاح لماني لا تتكلم معي؟".
ليرد عليه ميدو، الذي سبق له اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع نادي توتنهام، قائلا: "نعم علشان ماني كان بيقول لصلاح يحطها (ركلة الجزاء) فين قبل ما يسدد الركلة".
ولم يعلق ماني ولا صلاح ولا حتى مدرب ليفربول يورغن كلوب على تلك الواقعة، لكن جماهير "الريدز" تعتقد أنها بوادر أزمة جديدة بين النجمين.
يذكر أن مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي، انتهت بالتعادل االإيجابي
 

إقرأ ايضا

received_399417908108529

رئيس صن داونز يعلن ترشحه لانتخابات رئاسة الكاف

received_1022734111505993

تأجيل مران المنتخب لـ السابعة مساء

received_358409015225758

جولة تفقدية لوزير الشباب والرياضة بنادى الشيخ زايد

أخبار متعلقة

Capture

فيديو صادم.. مشاجرة بين «صلاح» و«ماني» في الملعب

كلوب وصلاح

كلوب يكشف سرا عن صلاح بعد حصوله على لقب الهداف التاريخي لـ ليفربول في دوري الأبطال

received_658329928205443

صلاح يقود هجوم ليفربول أمام أتلانتا بدورى أبطال أوروبا

كلوب وصلاح

كلوب: صدق أو لا تصدق .. صلاح أخبرني بهذا السر

صلاح

"صلاح" يرد على أنباء إصابته بهذا الفيديو

صلاح

قائد ليفربول يكشف عن انزعاجه بسبب محمد صلاح: لم أعد أندهش مما يفعله