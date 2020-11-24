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«ميدو» يفجر مفاجأة عن وصية عمرو فهمي

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عمرو فهمي
 
الثلاثاء، 24-11-2020 01:24 م المصريون
كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، وصية عمرو فهمي، سكرتير عام الاتحاد الإفريقي السابق، قبل وفاةه.
وقال ميدو عبر برنامجه التليفزيوني "أوضة اللبس": "عمرو فهمي عرض عليه التواجد في حملته للقضاء على فساد الاتحاد الأفريقي وأحمد أحمد، وأن أكون سفير حملته للإطاحة برئيس كاف، وكان ينوي الترشح لرئاسة كاف وكان هيتم بعدها جلسات أخرى، وكان طالب مني أكون متواجد نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ولكن قضاء ربنا كان أسرع مننا ورحل والاطاحة بأحمد أحمد رجعت حق عمرو فهمي".
وتابع: "عمرو فهمي جلس معي رِفقة الإعلامي هاني حتحوت قبل وفاةه بفترة قصيرة وطلب مني تبنِّي قضيته في محاربة الفساد داخل الاتحاد الإفريقي".
وحول هذا الأمر، رد الإعلامي هاني حتحوت: "حصل يوم 9 ديسمبر في أحد مطاعم مصر الجديدة".
وتابع، أن الراحل عمرو فهمي تحدث معه عن ضرورة الحديث عن فساد "كاف"، من أجل القضاء عليه، وفي حال عدم الحديث سأكون مشارك في انتشار فساد الاتحاد الأفريقي.
وأضاف: "بالفعل عقدت جلسة مع أحمد جلال رئيس تحرير البرنامج من أجل الاتفاق على الأمور الذي يمكن أن يتم عرضها".
وتوفى عمرو فهمي، سكرتير عام الاتحاد الأفريقي السابق، في فبراير الماضي، بعد أن تقدم بعدة مذكرات إلى الاتحاد ادولي لكرة القدم الفيفا تثبت فساد أحمد أحمد رئيس "كاف".
كانت لجنة الأخلاقيات بالفيفا قررت أمس، الإثنين، إيقاف أحمد أحمد، رئيس "كاف" لمدة 5 سنوات، عن مزاولة أي نشاط متعلق بكرة القدم.
 

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