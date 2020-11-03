صلاح يقود هجوم ليفربول أمام أتلانتا بدورى أبطال أوروبا

الثلاثاء، 03-11-2020
10:37 ص
محمد عبد الحارس
يستضيف فريق ليفربول
الإنجليزي نظيره فريق ضيف فريق أتالانتا الإيطالي، على ملعب الأنفيلد مساء اليوم الثلاثاء فى الساعة العاشرة مساءا، في إطار مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
تشكيل ليفربول
المتوقع أمام أتالانتا
حراسة المرمى: أليسون.
خط الدفاع: أرنولد، جوميز، ويليامز، روبرتسون.
خط الوسط: فينالدوم، هندرسون، ميلنر.
خط الهجوم: محمد صلاح
، مينامينو، جوتا
ويحتل ليفربول
صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد أتالانتا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.