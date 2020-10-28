قائد ليفربول يكشف عن انزعاجه بسبب محمد صلاح: لم أعد أندهش مما يفعله

الأربعاء، 28-10-2020
06:14 ص
أحمد عادل شعبان
أبدى جوردن هندرسون
- قائد فريق ليفربول
- انزعاجه الشديد من عدم قيام جماهير النادي بتقدير النجم المصري محمد صلاح
بالشكل اللائق.
وقال في تصريحات له: أرقام صلاح
مذهلة .. سجل 100 هدف في 159 مباراة .. هذه الأرقام لا تحدث إلا في ألعاب الكومبيوتر .. لم أعد أندهش مما يفعله لكن هذا يؤكد أننا محظوظون بأننا نلعب معه وأن جماهير الفريق محظوظة لأنه يلعب معنا .
وتابع: أعتقد أنه يستحق المزيد من التقدير .. أشعر أنه لا ينال التقدير اللازم إلا حين يسجل .. ويتجاهلون الكثير من الإسهامات التي يقدمها خلال المباريات.