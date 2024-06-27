الجمعة 28 يونيو 2024
توقيت مصر 11:24 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سبب ارتفاع الدولار بشكل مفاجئ في البنوك وهذا سعره اليوم

تحذير خطير من أكل هذا الجزء في الدجاجة.. تسبب السرطان

ميدو يفتح النار على سيد عبدالحفيظ: "وريني نفسك جامد ولا لأ"

إصابة محمد شبانة بوعكة صحية على الهواء ونقله إلى المستشفى

مقتل قائد وحدة قناصة بجيش الاحتلال وإصابة 16 أخرين في كمين "جنين"

فيديو صادم.. شاب يُلقي طفلة في مصرف بالبحيرة وكاميرا مراقبة تضبطه

ضجة بعد فيديو لعمرو كمال وحسن شاكوش مع راقصة في "قصر البارون"

" تطلعوا في خشبة واحدة ".. سيدة تعيش في المقابر بعد وفاة أبنائها الأربعة بسبب دعوة

شاهد لحظة اعتقال قائد الجيش في بوليفيا أثناء لقاء على الهواء

محام يتخلص من حياته في المحكمة بعد صدور حكم بحبسه بالدقهلية

ميدو يفتح النار على سيد عبدالحفيظ: "وريني نفسك جامد ولا لأ"

Capture
ا
الخميس، 27-06-2024 01:59 م


أطلق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، تصريحات قوية، للدفاع عن الفريق الأبيض، لما يتعرض له في الفترة الأخيرة حسب وصفه.

 

قال ميدو في برنامجه عبر قناة "المحور": "أنت قوي وجامد زي ما انت بتقول؟ حلو أدي فرصة للناس بقى للناس التانية تاخد فلوس وتنافس وورينا نفسك بقى انت جامد ولا لأ؟ أيه المشكلة؟ ولا آنت خايف".

 

أضاف: "الزمالك البعبع لأنه بنص رجل بيعرف يكسب، خلي بالك الزمالك من سنتين ثلاثه بس كان واخد 80% البطولات في كل الألعاب، ده الزمالك اللي بيلعب برجل واحده تخيل لو معاه رجليه الاتنين، لأن التاريخ بيقول محدش يعرف يقف قدام الزمالك لو برجليه الاثنين فما بالك لو خد حقه هو ده الخوف الحقيقي".

 

أكمل: "في ناس مرعوبة أن الزمالك والأندية تاخد حقوقها وأن يبقى في منافسة حقيقة وهي دي الرياضة، هي آية الرياضة؟ يعني منافسة حقيقة وتكافؤ فرص وعدالة وأديني فرصة تنافس معاك وأطلع قول أنا جامد بعدها".

 

أوضح: "لكن أنت جامد على مين؟ على ناس فلوسها بتدفع بعدين سنتين ثلاثة من نهاية الموسم على ناس كل سنتين ثلاثة تضربلهم المجلس وتشيله والكلام ده بقالنا فيه 20 أو 30 سنة".

 

وأتم تصريحاته: "كان نفسي أبقى قاعد القعدة دي والله عشان أعرف هو جامد على مين؟ طالما انت جامد أوي ليه بتخاف لما الناس اللي حواليك تشم نفسها، هو في جامد يخاف من اللي حواليه .. الجامد مفروض ميهموش حد".

إقرأ ايضا

2241218_0

بعد تصريحاته.. إبراهيم فايق يدعو ميدو للمواجهة مع سيد عبدالحفيظ

2024_4_20_17_33_34_499

ميدو عن رفض الزمالك مواجهة الأهلي: أصبحنا أضحوكة العالم

2024-05-19T181521Z_165670075_UP1EK5J1EPI07_RTRMADP_3_SOCCER-AFRICA-REPORT

رسمياً.. فرض 5 عقوبات على الزمالك بسبب عدم خوض لقاء الأهلي

أخبار متعلقة

2241218_0

بعد تصريحاته.. إبراهيم فايق يدعو ميدو للمواجهة مع سيد عبدالحفيظ

2024_4_20_17_33_34_499

ميدو عن رفض الزمالك مواجهة الأهلي: أصبحنا أضحوكة العالم

2024-05-19T181521Z_165670075_UP1EK5J1EPI07_RTRMADP_3_SOCCER-AFRICA-REPORT

رسمياً.. فرض 5 عقوبات على الزمالك بسبب عدم خوض لقاء الأهلي

1568066_0

رئيس لجنة المنشطات يفجر مفاجأة صادمة عن رمضان صبحي

أفشة

أول ظهور لـ أفشة رفقة ابنه

سيد عبدالحفيظ

ترشيح سيد عبدالحفيظ لتولي هذا المنصب داخل الأهلي