رسمياً.. فرض 5 عقوبات على الزمالك بسبب عدم خوض لقاء الأهلي





أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة قراراتها ضد نادي الزمالك بعد إعلانه عدم خوض مباراة الأهلي.

وأشارت الرابطة، عبر بيان رسمي، إلى أنها ستُطبق المادة 51 من لائحة المسابقات على نادي الزمالك بعد قراره وهي كالتالي:

- توقيع غرامة المالية التي يحددها مجلس إدارة الرابطة.

- اعتبار نادي الزمالك مهزوم في المباراة بنتيجة 2/0

- خصم ثلاث نقاط من رصيد ناديكم بخلاف المباراة التي يعتبر فيها ناديكم مهزوما ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة.

- معاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب.

2 - اخطار النادي الأهلي باعتباره فائزًا في المباراة بنتيجة 2/0.

وأخطرت رابطة الأندية المحترفة النادي الأهلي بفوزه بنتيجة 2-0 على نظيره الزمالك بعد إعلان الأخير عدم خوضه المباراة لظروف قهرية.

وكان نادي الزمالك قد أعلن عبر بيان رسمي الإثنين عدم خوض مباراة الأهلي المقرر لها اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري.