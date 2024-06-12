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رئيس لجنة المنشطات يفجر مفاجأة صادمة عن رمضان صبحي

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رئيس لجنة المنشطات يفجر مفاجأة صادمة عن رمضان صبحي

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الأربعاء، 12-06-2024 03:04 ص

فجّر حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات مفاجأة صادمة بشأن أزمة رمضان صبحي .

وقال حازم خميس في تصريحات عبر أون تايم سبورتس: عينة رمضان صبحي أثبتت تعاطيه مادة محظورة .

وتابع: إيقاف رمضان صبحي إجباريًا لحين عقد لجنة الاستماع وبحث حالته بعد ثبوت إيجابية العينة.

وكان قد كشف الدكتور حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو"، ما حدث خلال جلسة استماع رمضان صبحي لاعب بيراميدز، بسبب قضية تعاطي المنشطات.

وتابع خميس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90": "أبرز كواليس جلسة رمضان وكانت سرية وحضرها اللاعب ومحاميه وأعضاء المنظمة".

وأضاف حازم خميس: "عينة رمضان صبحي في البداية عند أخذها، خرجت نتيجتها غير نمطية، والمعمل لم يتعرف على نوع هذا السائل، وليس كما تم تداوله بأنها فاسدة".

وقال رئيس النادو: "التفسير العلمي هو أن أي تغيير في البول، قد يكون ناتج عن أمراض الكلي أو أمراض سرطانية وهي التي تغيير تركيبة البول".

 

واستطرد: "أعتقد أن رمضان صبحي وممثليه طلبوا جلسة أخري، وتدرس المنظمة الملف كاملًا، واللاعب لا يزال موقوفًا ولم يتم رفع الإيقاف عنه بشكل مؤقت لحين الجلسة الثانية كما تردد".

 

 

 

وأوضح: "بيان منظمة المنشطات المصرية عن منتحلي الشخصية، هو أن لجنه الاستماع محدش يقدر يعرف اللي حصل إلا لو حد سرب المعلومات، ومن المفترض أن يتم الشرح من خلالنا، ولا يمكن التحدث في أشياء خاصه بالمنظمة مع الإعلام".

وأشار: "المنظمة لا يمكن أن تكون علي عداء مع أي رياضي، واللي بياخد القرار لجان مستقلة وليست مديرة المنظمة، وهل يعقل أن هذه المنظمة من أعلي المنظمات في العالم تخالف الكود الدولي وكمان مديرة المنظمة متعرفش أسماء اللاعبين من الأساس".

وزاد: "وظيفة المنظمة الوقوف مع اللاعبين المصريين، والحسم النهائي للاعب أول لجنة هتاخد القرار لو القرار لم ينل إعجاب اللاعب يلجأ إلي الاستئناف ومنها إلى المحكمة الرياضية الدولية"

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