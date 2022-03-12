السبت 12 مارس 2022
توقيت مصر 16:34 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

السعودية تعلن إعدام 81 متهمًا إرهابيًا من «الفئة الضالة»

روسيا تقصف مسجد السلطان سليمان في أوكرانيا

وزيرة التجارة تعلن حظر تصدير 3 سلع جديدة

بيان عاجل من وزير المالية على أزمة القمح بسبب الحرب في أوكرانيا

فتاتان كويتيتان قتلتا أمهما وفصلتا رأسها عن جسدها تكشفان دوافعهما

بث مباشر.. الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

بوتين يوافق على انضمام 16 ألف مقاتل عربي للحرب على أوكرانيا

شاهد كيف أصبحت.. أول ظهور إعلامي لـ فيحاء بطلة «اللي بالي بالك» مع محمد سعد

ميدو يخرج عن صمته ويهاجم لاعبي الزمالك: لازم هؤلاء الـ 10 يمشوا

بعد الاعتزال.. أول ظهور لـ حلا شيحة بالحجاب الشرعي

ADS
 

ميدو يخرج عن صمته ويهاجم لاعبي الزمالك: لازم هؤلاء الـ 10 يمشوا

large
ميدو
Native
Teads
السبت، 12-03-2022 10:57 ص

شن أحمد حسام ميدو هجوما علي لاعبي الزمالك بعد الخسارة من الوداد المغربي بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وكتب ميدو عبر حسابه علي تويتر "‏انا اسف ماتزعلوش مني..نادي الزمالك محتاج ثورة فنية لازم على الاقل ١٠ لاعيبه يمشوا..في لاعيبه ماينفعش تلعب في ‎الزمالك نجحنا في التعاقد مع مدرب كبير دلوقتي ‎فيريرا لازم يقود ثورة التغيير".
وبهذا الفوز يتبقى فرصة وحيدة للزمالك بعد نتيجة مباراة بترو اتليتكو المقرر لها غدًاَ ويتأكد تأهل الوداد المغربي للدور المقبل.
 

إقرأ ايضا

2889078981621160288

بث مباشر الآن.. الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

Capture

شاهد.. جماهير الزمالك تحاول الاعتداء على «أبوجبل» والأخير يهرب بسيارته

اتحاد-الكرة-المصري

صدمة.. وفاة اللاعب أحمد فتحي أثناء الوضوء للصلاة

أخبار متعلقة

download

مرتضى منصور يقرر تعيين عمرو زكي في هذا المنصب بالزمالك

19_2021-637659186929785908-978

ميدو ينتقد شريف إكرامي ويُحرج عبدالله السعيد: بتعمل أيه؟

202202190847504750

6 لاعبين يفاجئون الجميع ويقررون الرحيل وعدم التجديد للزمالك

124-024446-abo-gabal-zamalek-al-nasr-mortda-mansuor_700x400

أبوجبل يصدم مرتضى منصور: وقّعت لنادي النصر وأنتم السبب

751

تعليق غير متوقع من «ميدو» على مشاداة أفشة مع أحد الجماهير

image

ميدو لـ أبو جبل: «مفيش حارس كبير يرتكب خطأ زي ده»