ميدو يخرج عن صمته ويهاجم لاعبي الزمالك: لازم هؤلاء الـ 10 يمشوا

السبت، 12-03-2022
10:57 ص
شن أحمد
حسام ميدو هجوم
ا علي لاعبي الزمالك
بعد الخسارة من الوداد المغربي بهدف نظيف، في اللقاء
الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة
دوري أبطال إفريقيا.
وكتب
ميدو
عبر حسابه علي تويتر "انا اسف ماتزعلوش مني..نادي الزمالك محتاج ثورة فنية
لازم على الاقل ١٠ لاعيبه يمشوا..في لاعيبه ماينفعش تلعب في الزمالك نجحنا في التعاقد مع مدرب كبير
دلوقتي فيريرا لازم يقود ثورة التغيير".
وبهذا
الفوز يتبقى فرصة وحيدة للزمالك بعد نتيجة مباراة بترو اتليتكو المقرر لها غدًاَ ويتأكد
تأهل الوداد المغربي للدور المقبل.