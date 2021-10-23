موعد وقائمة الأهلي اليوم أمام الحرس الوطني

الاهلي

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يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني نظيره فريق الحرس الوطني بطل النيجر في مباراة الإياب في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها في السادسة مساء اليوم السبت على ملعب السلام.

ومن المقرر أن تقام تقام مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ونظيره الحرس الوطنى فى تمام السادسة مساء اليوم السبت على ملعب استاد السلام على أن تنقل عبر قناة on time sport.

ضمت القائمة ٢٢ لاعبًا هم: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدى أفشة وعمرو السولية ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا ومحمد هاني.

ودخل الأهلي معسكرًا مغلقًا عقب خوض المران الرئيسي، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم، استعدادًا للمباراة، التي يسعى خلالها لحسم التأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، بعد انتهاء مباراة الذهاب في النيجر بالتعادل الإيجابي 1-1.





