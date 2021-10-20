تطورات مفاجئة.. «ميدو» يطالب محامي شيكابالا بالتصعيد

الأربعاء، 20-10-2021
04:10 م
علق احمد حسام ميدو
نجم ومدرب الزمالك السابق، على قرار مركز
التسوية بقبول طعن محمود عبد الرازق شيكابالا
نجم وقائد الزمالك بشأن العقوبة الموقعة
عليه.
وكتب ميدو
عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر
”:"اتحاد الكرة
لا يعترف بقرارات مركز التسوية والتحكيم ولكن قرار رفض العقوبة
مستند مهم في صالح محامي
ين شيكابالا
في الدرجة التالية من التقاضي المحكمة الرياضية
الدولية كاس…"
وأكد محمد بيومي خبير اللوائح والقوانين الرياضية أن مركز
التسوية والتحكيم الرياضى سبق له إصدار العديد من الأحكام ضد هيئات وشخصيات عديدة ولم
تنفذ.
وقال محمد بيومي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي
فيسبوك: أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي أحكاما ضد هيئات وشخصيات عديدة ولم تنفذ
..العيب فين؟!
وكان مركز التسوية والتحكيم قد قرر إيقاف تنفيذ عقوبة محمود
عبد الرازق شيكابالا
نجم فريق الزمالك لجنة الاستئناف تنظر تظلم نادي الزمالك وذلك
بعدما قررت لجنة الاستئناف برئاسة المستشار عادل الشوربجى وبحضور الأعضاء المستشار
ابراهيم عبد الخالق والمستشار محمد أباظة والمستشار جمال عبد المنعم قبول التظلم المقدم
من نادي الزمالك ضد العقوبة الموقعة على لاعبه محمود عبد الرازق بالإيقاف 8 شهور وغرامة
500 ألف جنية وبعد الإطلاع على ما تضمنه تقريري حكم المباراة ومراقبها تعديل القرار
والاكتفاء بالإيقاف ثمانية مباريات وتغريمه 250 ألف جنيه.