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قناة واحدة مفتوحة تعلن نقل مباراة الأهلي والرجاء

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الخميس، 14-04-2022 10:03 ص

تأكد إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام الرجاء المغربي المقرر إقامتها السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على البث الأرضي لقناة أون تايم سبورت .
ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الأهلي والرجاء المغربي في تمام الساعة العاشرة مساء وسيتم إذاعتها عبر قناة بي إن سبورت المشفرة، بجانب إذاعتها عبر أون تايم سبورت “ البث الأرضي ” .
ووصلت بعثة فريق الرجاء البيضاوي المغربي إلى مطار القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وضمت بعثة الرجاء المغربي  48 فردا إلى جانب طاقم عمل القناة الثانية المغربية الذي يستعد لتصوير فيلما وثائقيا عن الرجاء والذي قد بدأ تصويره بالفعل في المغرب.
وتقام مباراة الأهلي والرجاء علي ملعب السلام وي الأهلي يوم ١٦ ابريل في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهره بينما تقام مباراة الإياب يوم ٢٢ ابريل في المغرب في تمام الساعه الحاديه عشر مساء .
 

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