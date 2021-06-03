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بعد الاستهزاء به .. نجم الزمالك في طريقه إلى الأهلي

فريق الزمالك
بعد الاستهزاء به .. نجم الزمالك في طريقه إلى الأهلي
Native
الخميس، 03-06-2021 08:58 ص أحمد عادل شعبان
كشفت مصادر أسباب دخول الأهلي على خط المفاوضات مع مصطفى فتحي لاعب الزمالك المعار لسموحة.

وقالت المصادر إن عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم المقبل وهو ما يسمح له بالتوقيع لأي نادي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ودخلت إدارة الزمالك في مفاوضات مع اللاعب لتجديد عقده حيث كان يحصل على  2 مليون جنيه في الموسم وتم رفع عرض التجديد إلى 3 ونصف مليون في الموسم وهو ما اعتبره اللاعب بمثابة الاستهزاء به وعدم تقدير لموهبته خاصة وأن الرقم قليل جدا.

هذه الأزمة بين فتحي والزمالك دفعت الأهلي للتفكير في اللاعب بخاصة في ظل إعجاب موسيماني به.
 

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