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موسيماني يطلب التعاقد مع هذا اللاعب بالاسم

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موسيماني
Native
الخميس، 03-06-2021 09:07 م

كشفت تقارير صحفية أن النادي الأهلي يسعي لعقد صفقات هجومية من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية.
الأهلي كانت لديه رغبة قوية في التعاقد مع الأوروجوياني جاستون سيرينو لاعب فريق صن داونز خلال الشتاء الماضي، إلا أن النادي الجنوب أفريقي رفض بسبب ضعف المقابل المادي.
سيرينو يعد واحدًا من أفضل لاعبي أفريقيا خلال الفترة الحالية، حيث شارك مع صن داونز في 41 مباراة في مختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 10 آخرى.
وفقًا لشبكة " thesouthafrican " الجنوب إفريقية، موسيماني المدير الفني للأهلي مهتم بالتعاقد مع كيجان دوللي جناح فريق مونبلييه الفرنسي، حيث ينتهي تعاقده مع الفريق الفرنسي نهاية الشهر الحالي.
وسبق لـ كيجان دوللي أن لعب تحت قيادة بيتسو موسيماني في فريق صن داونز عام 2016.

 ولعب دوللى، صاحب الـ 27 عاما، تحت قيادة موسيمانى لمدة 3 سنوات فى فريق صن داونز، وتوج بلقب دورى أبطال أفريقيا عام 2016 ولقب دورى جنوب أفريقيا.


 

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