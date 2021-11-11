بعد لبنان.. الكويت تمنع مواطني دولة عربية ثانية من دخول أراضيها

الخميس، 11-11-2021
11:26 ص
ذكرت وسائل إعلام كويتية أن إدارات شؤون الإقامة تلقت أمرا شفهيا، بإيقاف
كل المعاملات المتعلقة بالأشخاص من الجنسية السودان
ية، وذلك حتى إشعار آخر.
وذكرت صحيفة "القبس"، نقلا عن مصادر أمنية رفيعة، أن الاضطرابات
الداخلية في السودان
تقف وراء هذا الإجراء.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذه الإجراءات متعلقة بأبناء الجالية
السودان
ية، سواء الخاصة بالزيارة بجميع أنواعها، العائلية والسياحية والخاصة
والتجارية، وكذلك تأشيرات العمل.
وأوضحت المصادر أن هذا الإجراء تم اتباعه مع معظم الدول التي شهدت اضطرابات
داخلية، وأن الهدف من وراءه يعود إلى أن عددا من الجاليات التي تحدث في بلادها
اضطرابات وتظاهرات، تحاول وبشكل مكثف جلب أهاليها إلى الكويت
عن طريق الزيارات
والالتحاق بعائل والإقامات على الشركات، مما قد يتسلل بينهم مطلوبون لدى سلطات
بلادهم، أو عناصر خطرة على الأمن، وهو الأمر الذي لا توافق عليه السلطات الأمنية
الكويت
ية من أجل حفظ الأمن الداخلي.
وأكدت المصادر أن من لديهم إقامات داخل البلاد من السودان
يين غير مشمولين
بالقرار، ومن حقهم العودة إلى البلاد، ومن حقهم تجديد إقاماتهم.
وترتفع بذلك عدد الجنسيات الممنوعة من دخول الكويت
إلا بموافقات أمنية إلى
8 جنسيات، وهي اللبنان
ية والسورية والعراقية والباكستانية والإيرانية والأفغانية
واليمنية والسودان
ية.