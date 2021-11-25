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شوبير يعلق على قرار منع جماهير الأهلي من حضور مباريات الفريق

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شوبير
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الخميس، 25-11-2021 12:45 م

أشاد الإعلامي أحمد شوبير، بقرار منع عدد من جماهير النادي الأهلي من حضور مباراةين بسبب الغناء أثناء عزف النشيد الوطني خلال مواجهة غزل المحلة التي أقيمت الإثنين الماضي في إطار لقاءات الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.
وقال شوبير، أن قرار منع عدد من جماهير الأهلي من الحضور مباراةين  الدوري قرار صائب من رابطة الأندية نظرا لأهمية السلام الوطني والذي يجب علي الجميع الإنتباه له، مؤكدا أن القرار انضباطي جيد .
وكانت رابطة الأندية المحترفة قررت  منع 349 مشجع من جماهير النادي الأهلي من حضور مباراةين للفريق خلال الفترة المقبلة.
وجاء قرار رابطة الأندية بسبب ما حدث من الجماهير في مباراة الفريق الأخيرة أمام غزل المحلة والغناء خلال عزف النشيد الوطني.
ووجهت رابطة الأندية تحذير للجماهير بمنعهم من حضور المباريات لنهاية الموسم الجاري حال تكرار الأمر مرة أخرى.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على غزل المحلة بنتيجة 3-2 في الجولة الماضية من عمر بطولة الدوري .
 

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