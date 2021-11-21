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دروجبا: أبوتريكة ظُلم.. إنه زين الدين زيدان الأفريقي

drogba-treka
ارشيفية
Native
Teads
الأحد، 21-11-2021 09:57 ص

قال الإيفواري ديديه دروجبا لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي السابق، إن اللاعب السابق محمد أبوتريكة، ظُلم لعدم لعبه في أوروبا، مشبهًا إياه ب، زين الدين زيدان.
وأضاف  أن عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر الحالي، لم يكن مثل الحراس الحاليين في فترة قيادته للفراعنة كلاعب.
وأشار دروجبا في تصريحات عبر قناة المحور، إلى أن محمد أبو تريكة لاعب مصر السابق كان يستحق اللعب في القارة الأوروبية، مشبهًا أداءه بالفرنسي زين الدين زيدان.
وقال دروجبا ضاحكًا: "عصام الحضري؟ لماذا دومًا تريدون أن أخرج عن شعوري؟".
وأكمل: "منتخب مصر في عام 2006 كان به الكثير من اللاعبين الذين يستحقون اللعب في أوروبا، عصام الحضري كان رائعًا، الأمر ليس فقط بشان تصديه لكرة صعبة أو ركلة جزاء".
وأضاف: "الحضري عندما تراه يلعب تتعلم منه أشياء جديدة، إنه ليس مثل الحراس الحاليين، أنا احترمه كثيرًا، ولا أرى أن تواجده كمدرب حراس مرمى لمنتخب مصر أمر مفاجيء".
واختتم: "محمد أبو تريكة كان لاعبًا رائعًا، إنه زين الدين زيدان الأفريقي، إنه يعرف كيف تُلعب الكرة، كان يستحق التواجد في أوروبا بالتأكيد".
 

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