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بث مباشر.. ليفربول «صلاح» و ميدتيلاند بدوري أبطال أوروبا
ليفربول
الثلاثاء، 27-10-2020
09:09 م
محمد فضل
يقدم موقع المصريون بثًا مباشرًا لجميع المباريات الهامة في العالم.
ويقدم الموقع اليوم
بث مباشر
لمباراة
ليفربول
ضد ميدتييلاند في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.
شاهد البث بالضغط هنا:
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بث مباشر
ليفربول
صلاح
ميدتيلاند
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