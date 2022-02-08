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بعد الإشتباك.. نجم الزمالك يعتذر لـ وليد سليمان وجمهور الأهلي

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الثلاثاء، 08-02-2022 11:18 ص

على إثر الاشتباك الذي وقع بينهما.. وجه إمام عاشور لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك اعتذارا خاصا لجماهير الأهلي عن واقعة خلافه السابقة مع وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي.

قال إمام عاشور في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نحاول إبعاد أنفسنا دائما كلاعبين في الزمالك عن أي مشاكل أو أزمات خارجية".

وعن دور محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قال: "شيكابالا لاعب كبير وشخصية محترمة وقلبه أبيض، دوما يحب الخير للجميع ودوما يدعم اللاعبين الصغار وفي أول عام لي مع الزمالك دوما كان يتحدث معي ويؤكد لي على ضرورة تركيزي والتمسك بالفرصة وأي لاعب يكون معنا من الناشئين شيكابالا أول من يتحدث معه ويدعمه".

وعن واقعة إيقافه بعد مشادته مع وليد سليمان قال: "ما حدث كان شدة ملعب وكابتن وليد سليمان أخي الكبير وكانت المباراة نهائية والجميع مشدود وأهلي زعلوا مني وظلوا فترة لم يتحدثوا معي ولم أشعر بنفسي ولو هذا المشهد تم إعادته لن أفعل مثلما فعلت واعتذرت لكابتن وليد سليمان وأعتذر له مرة أخرى وللنادي الأهلي ولجمهور النادي الأهلي عن ما حدث، الكل إخوة لا يوجد أهلي وزمالك في منتخب مصر".

وكان إمام عاشور قد شارك مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، وقدم أداءً رائعًا.
 

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