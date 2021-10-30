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موعد مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري

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موعد مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري

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الاهلي
Native
السبت، 30-10-2021 12:16 م

يختتم الفريق الاول لكرة القدم بالأهلي تدريباته اليوم بإستاد مختار التتش استعدادًا لمواجهة البنك الاهلي المقرر لها مساء غد في الجولة الثانية من منافسات مسابقة الدوري.
ويعلن بيتسو موسيماني المدير الفني قائمة من 22 لاعباً للدخول بهم في معسكر مغلق إستعداداً لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها مساء غد بملعب السلام في الجولة الثانية من منافسات مسابقة الدوري.
وتلقي بيتسو موسيماني تقريراً مفصلاً من مساعده كايل سولمون محلل الأداء عن البنك الأهلي ورطيقة لعبه ونقاط القوة والضعف ونسب معدلات اللياقة البدنية والفنية للاعبيه والمواعيد الاقرب للتغيرات من خارج الخطوط.
وحرص موسيماني على دراسة التقرير بشكل جيد مع سامي قمصان المدرب العام واستقر علي الخطة التي سيخوض بها تلك المباراة والتي تشهد غياب الرباعي وليد سليمان ومحمد الشناوي ومحمود متولي للإصابة والمالي اليو ديانج للإيقاف بعد طرده في مباراة الإسماعيلي الماضية.
ويميل موسيماني للعودة للعب بطريقته العادية في تلك المباراة بسبب وجود نقص في منطقة الوسط لغياب ديانج ولكن مساعده قمصان يري أن عمار حمدي يستطيع القيام بذات الدور مع عمرو السولية أو الدفع باكرم توفيق بجانب السولية والإعتماد علي محمد هاني كظهير أيمن .
 

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