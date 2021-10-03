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أغلى لاعب في الدوري..الكشف عن راتب علي معلول الجديد

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الأحد، 03-10-2021 12:07 م

أكد الإعلامي كريم شحاتة، أن التونسي علي معلول، ظهير أيسر الأهلي، على أعتاب رقم تاريخي، بعد الاتفاق على تجديد عقده مع ناديه، مقابل 1.5 مليون دولار سنويا.
وأضاف شحاته، في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، أن معلول سيصبح صاحب ثاني أغلى لاعب، على مستوى الراتب في تاريخ الدوري المصري، بعد فرجاني ساسي نجم الزمالك السابق، والذي كان يتقاضي 1.7 مليون دولار سنويا.
وأشار شحاته، إلى أن علي معلول سيصبح أغلى لاعب في الدوري حاليا، خاصة بعد رحيل ساسي إلى الدحيل القطري، والذي كان قد دخل أيضا في مفاوضات مع معلول، طلب منه خلالها، عدم التجديد للأهلي؛ ليتم ضمه مجانا في الموسم بعد القادم، إلا أن رغبة اللاعب الأولي؛ كانت الاستمرار في الأهلي.
يأتي هذا فيما كان الإعلامي كريم شحاتة، أكد أن نادي الدحيل القطري عرض مبلغ 2.5 مليون دولار على التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي، لضمه بداية من الموسم الجديد في ظل انتهاء عقده مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم المقبل.
وتابع شحاتة في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، أن الأهلي عرض على معلول الحصول على 1.5 مليون دولار سنويا، وهو الرقم الذي يعد استثنائيا، ولم يحصل لاعب عليه في تاريخ الأهلي؛ وذلك بعد أن توقف العرض الأول عند مليون و200 ألف دولار فقط.
وأضاف كريم شحاتة، أنه رغم أن عرض الدحيل أكبر من عرض الأهلي ماليا، إلا أن الاستمرار في الأهلي؛ هو رغبة اللاعب الأولى، في ظل ارتباطه الكبير بالنادي، ولرغبته في ختام مسيرته داخله، ومن ثم العمل داخله بعد الاعتزال.

وبعد عرض الدحيل، رفع مسئولو النادي الأهلي العرض المقدم لـ علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم ، عقب تلقي اللاعب عرضا مغرياً من نادي الدحيل القطري، وهو ما تم الاتفاق عليه بين النادي الأهلي واللاعب التونسي بحسب كريم حسن شحاته في برنامجه.
ومن المقرر أن يتم الاتفاق بشكل رسمي، عقب عودة اللاعب الدولي من بلاده بسبب انضمامه إلى منتخب تونس.
 

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