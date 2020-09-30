أحدهم سيصدم الجماهير .. شوبير يكشف عن 3 مرشيح لتدريب الأهلي

الأربعاء، 30-09-2020
06:30 ص
أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي أحمد شوبير
- مقدم برنامج "ملعب أون تايم" - عن عدد من المرشحين لخلافة السويسري رينيه فايلر لتدريب الأهلي.
وقال في برنامجه: الاسم الأول مدرب أفريقي كبير .. وهنا نستنتج أنه بيتسو موسيماني
مدرب صن داونز .. أقول إنه مرشح بناء على استنتاج وليست معلومة.
وأضاف: الخيار الثاني مدرب أوروبي ، وممكن نتكلم في التشيك أو هولندا أو البرتغال.
وأردف: الخيار الثالث محمد يوسف أو عماد النحاس بس خيار المدرب الوطني تراجع جدًا.
واستدرك: اسم مانويل جوزيه غير مطروح .. الرجل اعتزل التدريب.