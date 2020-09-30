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أحدهم سيصدم الجماهير .. شوبير يكشف عن 3 مرشيح لتدريب الأهلي

شوبير
أحدهم سيصدم الجماهير .. شوبير يكشف عن 3 مرشيح لتدريب الأهلي
 
الأربعاء، 30-09-2020 06:30 ص أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي أحمد شوبير - مقدم برنامج "ملعب أون تايم" - عن عدد من المرشحين لخلافة السويسري رينيه فايلر لتدريب الأهلي.

وقال في برنامجه: الاسم الأول مدرب أفريقي كبير .. وهنا نستنتج أنه بيتسو موسيماني مدرب صن داونز .. أقول إنه مرشح بناء على استنتاج وليست معلومة.

وأضاف: الخيار الثاني مدرب أوروبي ، وممكن نتكلم في التشيك أو هولندا أو البرتغال.

وأردف: الخيار الثالث محمد يوسف أو عماد النحاس بس خيار المدرب الوطني تراجع جدًا.

واستدرك: اسم مانويل جوزيه غير مطروح .. الرجل اعتزل التدريب.
 

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