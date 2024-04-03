مهدد بالحبس.. تطورات خطيرة في أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي

الأربعاء، 03-04-2024
11:17 ص
أصدر النادي الأهلي بيانًا بشأن التطورات الجديدة حول أزمة حسين الشحات
نجم القلعة الحمراء، ومحمد الشيبي
الظهير الأيمن لنادي بيراميدز، حيث طلب الأهلي من الاتحاد المصري لكرة القدم الإفادة بالإجراءات التي قام بها تجاه مخالفة محمد الشيبي
لاعب بيراميدز للوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم، ولجوئه للمحاكم المدنية «يحترم الجميع دورها وقدسيتها» برفعه دعوى قضائية ضد حسين الشحات
تحدد للنظر فيها يوم 18 أبريل الجاري.
الأهلي يحرج اتحاد الكرة في أزمة الشيبي
أرسل النادي الأهلي، خطابًا إلى اتحاد الكرة أمس الأول لاستبيان موقف أزمة اللاعب حسين الشحات
مع محمد الشيبي
، بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر ولم يتم حسم الأمر.
وجاء نص البيان على النحو التالي:
”نرفع إليكم وبشكل عاجل قيام محكمة جنح مدينة نصر بتحديد جلسة 18 أبريل الجاري، للنظر في الدعوى التي أقامها محمد الشيبي
لاعب نادي بيراميدز ضد لاعبنا حسين الشحات
، بالمخالفة «الصارخة» للوائح الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم، والتي تمنع لجوء أي من عناصر اللعبة للمحاكم المدنية لفض أي نزاع رياضي، بل ولم يعبأ صاحب الدعوى بقرار اتحادكم الموقر الذي أحال الشيبي إلى لجنة الانضباط منذ ثلاثة أشهر، للتحقيق واتخاذ اللازم قانونًا قبل أن تنتقل ملفات وقضايا كرة القدم إلى ساحة المحاكم التي يعتز الجميع بدورها وقدسيتها.
وأضاف البيان: لم يتم اتخاذ أي قرارات حاسمة بخصوص هذا الملف حتى الآن، هذا بالرغم من تأكيدكم الواضح في كتابكم الوارد إلينا بتاريخ 4-1-2024 على أن اللاعب محمد الشيبي
خالف لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم، ولائحة «فيفا»، وتمت إحالته للجنة الانضباط، وأن ما وقع بين اللاعبين «الشحات – الشيبي» جاء في حيز المباراة وضمن الأحداث المتعلقة بها، وهو ما ورد في تقرير مراقب المباراة، وتمت الإشارة إلى كل ما سبق في خطابكم إلينا..
كما ورد أيضًا أن لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة «صاحبة الاختصاص في توقيع العقوبات المتعلقة بالأحداث التي تقع أثناء المباريات»، قامت بمعاقبة اللاعب حسين الشحات
، وتم تأييد هذه العقوبة من قبل لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم.
واختتم البيان، بأن الأهلي يحتفظ بحقه الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام كافة الجهات الدولية وفقًا لـ"اللوائح والقوانين”.
تطورات أزمة الشحات والشيبي
أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أن مسئولي الجبلاية أجروا اتصالات مع لجنة الانضباط للبت في موضوع شكوى النادي الأهلي ضد محمد الشيبي
لاعب بيراميدز، بعد لجوئه للقضاء المدني بسبب خلافه مع حسين الشحات
لاعب وسط الشياطين الحمر.
وفي تصريحات تليفزيونية، قال الكومي: «سيكون هناك أخبار قريبًا في هذا الموضوع لحل الأزمة، وهناك اتصالات مستمرة مع لجنة الانضباط لحسم تلك المشكلة».
وأضاف: «لن نستبق الأحداث، وسنمنح المستشار محمد شيرين ولجنة الانضباط حرية إصدار القرار المناسب، ولدينا إصرار على تطبيق كل القرارات التي تصدر من كل اللجان المتواجدة مع اتحاد الكرة».
وواصل: «سننتظر قرار لجنة الانضباط، وسنتابع آلية تنفيذه من عدمه، وأي قرار يصدر يكون إجباريًا».